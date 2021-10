0 Facebook Gigi D’Alessio, il ricordo commuove tutti: “Mi hai accompagnato in tutti i miei viaggi in giro per il mondo” Spettacolo 16 Ottobre 2021 16:54 Di redazione 1'

Gigi D’Alessio vuole manifestare la propria vicinanza con un ricordo che strappa qualche lacrima: “Mi hai accompagnato in tutti i miei viaggi in giro per il mondo, migliaia e migliaia di km per raggiungere le città dove avrei tenuto i miei concerti, e mi hai fatto sempre sentire a casa. Grazie Alitalia”.

Sono queste le parole del cantautore partenopeo che saluta la compagnia italiana. Alitalia chiude dopo 4 anni di amministrazione straordinaria e ben 1,3 miliardi di prestiti pubblici. A partire dal 15 ottobre sarà la low cost spagnola, Volotea, a gestirne i viaggi a tariffe agevolate.

Si tratta di un momento storico per l’Italia. Sempre il 15 ottobre decollerà Ita che erediterà Da Alitalia, marchio, aerei e divise, come codici di volo e biglietti. Sui 10.500 dipendenti di Alitalia ne ha assunti 2.800. Una pagina triste del nostro paese.