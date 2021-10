0 Facebook Morte Dora Lagreca, la ragazza sarebbe caduta di schiena: fidanzato assente ai funerali Cronaca 15 Ottobre 2021 11:13 Di redazione 2'

I primi rilievi effettuati sulla posizione del corpo di Dora Lagrega, la ragazza di 30 anni originaria di Montesano sulla Marcellana precipitata nel vuoto venerdì scorso a Potenza, sarebbero poco compatibili con l’ipotesi del suicidio. La giovane sarebbe caduta di schiena.

Un dettaglio che potrebbe scartare il gesto estremo. Cadendo la trentenne avrebbe perso anche gli auricolari che utilizzava, soffriva di ipoacusia e aveva bisogno di un ausilio per sentire bene. Chiaramente si tratta delle prime indiscrezioni che non trovano ancora alcuna conferma sulla dinamica dell’accaduto. E’ stata sequestrata anche la pensilina del balcone per verificare se vi siano tracce di DNA che potrebbero fornire altri elementi utili alla ricostruzione della tragedia.

Funerali di Dora Lagreca, assente il fidanzato

La famiglia di Dora Lagreca ha escluso fin dal primo momento l’ipotesi del gesto volontario, tesi raccontata dal fidanzato Antonio Capasso, attualmente indagato per istigazione al suicidio, che agli inquirenti ha detto che la giovane si sarebbe gettata sola. Dolore e commozione ai funerali che si sono tenuti nella giornata di giovedì nel paese d’origine in provincia di Salerno. Alla cerimonia non sarebbe stato presente il suo compagno