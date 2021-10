0 Facebook Napoli, marito chiude la moglie in auto: la picchia, blocca le sicure e poi la scaraventa a terra Cronaca 15 Ottobre 2021 09:14 Di redazione 2'

Momenti concitati lo scorso pomeriggio a Napoli, nel quartiere Arenaccia, in via Generale Girolamo Calà Ulloa. Un uomo, durante le prime ore del pomeriggio, ha discusso animatamente con la moglie, ma la situazione è subito degenerata.

Napoli, marito violento chiude la moglie in auto e la picchia

Marito e moglie hanno attirato l’attenzione dei passanti quando il diverbio è diventato molto acceso. Così l’uomo è entrato in auto costringendo anche la compagna ad entrare e si è lentamente allontanato. Quello che è accaduto all’interno dell’abitacolo è stato di una violenza inaudita: il 41enne ha picchiato selvaggiamente la compagna e bloccato le sicure. Arrivati a piazza Nazionale ha poi scaraventato la donna dall’auto.

Sanguinante e in lacrime la moglie ha allertato i carabinieri, raggiunto il pronto soccorso di Villa Betania, dove le sono stati diagnosticati 5 giorni per lesioni. I militari del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno trovato il 41enne a San Felice a Cancello dove lavora come autotrasportatore. Grazie alla preziosa collaborazione dei carabinieri della compagnia di Maddaloni hanno individuato l’aggressore e lo bloccato prima che potesse fuggire. E’ ora in carcere, nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere di sequestro di persona, maltrattamenti e lesioni.