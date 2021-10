0 Facebook Elisabetta Gregoraci lontana dalla televisione, la spiegazione: “Non è facile” Spettacolo 15 Ottobre 2021 15:42 Di redazione 1'

Elisabetta Gregoraci si è allontanata dalla televisione, o meglio, non è presente in nessun programma. La show girl pare proprio che sia fuori dal palinsesto televisivo 2021/2022. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha presentato Battiti Live ed è stata al fianco di Enrico Papi per una puntata di Scherzi a Parte.

Elisabetta Gregoraci lontana dalla televisione

Pare proprio, però, che non ci saranno altri programmi in vista. Sarebbe dovuta essere il volto di Honolulu, un nuovo format di Italia uno comico dove è stata preferita Fatima Trotta. Dunque, l’ex moglie di Flavio Briatore, perlomeno in televisione, non avrà impegni lavorativi.

A commentare “quest’esclusione” è stato Maurizio Costanzo, che ha spiegato come la show girl debba fare prima un po’ di gavetta. “Elisabetta Gregoraci si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza…”, queste le parole del marito di Maria De Filippi, che si augura un futuro roseo per la show girl.