Elisabetta Gregoraci commossa: "I cambiamenti mi spaventano" Spettacolo 21 Settembre 2021

Elisabetta Gregoraci ha fatto una confessione ai suoi numerosi followers sui social. L’ex moglie di Flavio Briatore, evidentemente commossa, ha raccontato qual è il prossimo passo della sua vita. La bella show girl sta per lasciare la sua casa di Montecarlo, appartamento di lusso in cui ha abitato per cinque anni.

Elisabetta Gregoraci cambia casa

“Dovrò lasciare questa casa dove abito da circa quattro o cinque anni, a cui sono molto affezionata ma dovrò lasciarla, per cui mi sto organizzando per quando mi dovrò trasferire in una nuova”, questo il racconto della Gregoraci sui social. Non ha spiegato i motivi per cui ha dovuto lasciare la sua abitazione, che potrebbe dunque essere stata in fitto.

La Gregoraci ha poi aggiunto: “I cambiamenti all’inizio mi spaventano“. Poi ha lasciato intendere ai followers che appena possibile mostrerà loro il suo nuovo appartamento: “Avrete visto dalle Stories di questi giorni che sto preparando gli scatoloni… La casa nuova è molto bella… Sono incasinata per preparare tutto, ma appena ho qualche ora libera mi organizzo”. La show girl, però, non ha detto se resterà a vivere a Montecarlo o se cambierà città.