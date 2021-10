0 Facebook Napoli, ritorna ‘Artecinema’ Eventi 15 Ottobre 2021 15:59 Di redazione 2'

Artecinema, il Festival internazionale di Film sull’Arte Contemporanea, ritorna con le proiezioni nei Teatri e sulla nuova piattaforma digitale (online.artecinema.com). E’ sicuramente una delle più importanti manifestazioni culturali partenopee, riconosciuto punto fermo del mondo dell’arte e della cultura nazionale ed internazionale . Un fiore all’occhiello per la nostra città.

Giunto alla sua 26^ edizione, il pluripremiato Festival (medaglia del Presidente della Repubblica) si riappropria delle sue storiche sedi: il Teatro San Carlo ed il Teatro Augusteo. Da Venerdì 15 Ottobre a Lunedi 18 verranno proiettati oltre 20 film su arte, architettura, design e fotografia provenienti da molti paesi del mondo e in molti casi in anteprima nazionale e addirittura mondiale.

Ritorna a Napoli Artecinema

Per la serata inaugurale al Teatro San Carlo ci sarà un corto in omaggio a Marisa Albanese, nota artista napoletana recentemente scomparsa, ed un film sul misteriosissimo writer britannico Bansky. Nei giorni successivi al Teatro Augusteo (con ingresso gratuito) si alterneranno dal pomeriggio fino a notte inoltrata proiezioni su Marina Abramovic, Joseph Beuys, Lucio Fontana, Helmut Newton e Alvar Aalto solo per citarne alcuni.

Curatrice ideatrice e vero motore della manifestazione è Laura Trisorio, nota gallerista cittadina e non solo. Sarà lei ad introdurre le proiezioni spesso accompagnata dai registi e dagli artisti delle pellicole che sono rigorosamente in lingua con sottotitoli o traduzione simultanea. Il programma completo e’ disponibile sul sito di Artecinema. Da non perdere. Assolutamente.

di Carmine Arnone