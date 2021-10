0 Facebook Alessa Logli in tv, la figlia di Roberta Ragusa a Bianca Guaccero: “Non so mai cosa fare” Cronaca 15 Ottobre 2021 13:02 Di redazione 2'

Alessa Logli in onda a Detto Fatto. La figlia di Roberta Ragusa ha inviato un video al programma condotto da Bianca Guaccero. Non è la prima volta che la giovane compare in tv, non ha mai nascosto il suo desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo. Infatti è modella e influencer che vanta un pacchetto di 15mila followers.

Alessia Logli a Detto Fatto

Lei, che ha sempre detto di credere ciecamente all’innocenza del padre, Antonio Logli, ha inviato un video messaggio a Detto Fatto. Il programma di Rai 2 manda in onda tutorial per rispondere ai quesiti che i telespettatori inviano sotto forma di video. La figlia di Roberta Ragusa ha chiesto un modo per fare acconciature ai capelli facili e veloci: “Ciao Bianca, vorrei che uno dei vostri tutor mi insegnasse ad acconciare i capelli in modo semplice e veloce da poter rifare a casa, capitano sempre uscite dell’ultimo minuto e non so mai che cosa fare. Confido nel vostro aiuto”.

Il programma ha preferito non mostrare il cognome della giovane forse per non acuire la sovraesposizione mediatica, sebbene la ragazza abbia già partecipato a un programma tv. A Live Non è la D’Urso, tempo fa, intervistata dalla conduttrice ribadì la sua piena fiducia nel padre.