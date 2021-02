0 Facebook Il diario di Roberta Ragusa: “Ho perso un bambino, Antonio non mi dice neanche ciao” Cronaca 4 Febbraio 2021 16:12 Di redazione 2'

Dopo anni compare un diario segreto di Roberta Ragusa in cui scriveva tutti i suoi pensieri. A pubblicarlo è il settimanale Giallo, dalle pagine emerge tutti il dolore che sentiva la donna, la distanza dal marito e l’angoscia per aver perso un bambino.

Cosa ha scritto Roberta Ragusa nel suo diario

“Quattro giorni fa il mio bambino è morto. Lo hanno dovuto ammazzare. Piango molto. Non riesco a fare niente. Mi sento così sola. Non so come fare a superare questo momento. Ho paura di stancare chi mi sta intorno con i miei continui pianti. Ho perso un figlio e Antonio non mi dice neanche ciao“.

Sono parole cariche di dolore quelle di Roberta, che ha perso un bambino al quinto mese di gravidanza. “Il mio bambino è morto, me l’hanno dovuto ammazzare. Piango molto. Non riesco a fare niente. Mi sento così sola“, continua la donna sul suo diario.

Una parte è dedicata al marito Antonio Logli, che lei sentiva molto distante: “Non ti ricordi mai nulla non un fiore, neanche quando è nato il primo figlio e sarebbe stato così anche alla nascita della bambina, se non te lo avesse suggerito un’altra persona. Anche oggi per esempio, non ti sei ricordato il nostro anniversario. L’ennesima delusione. Non importa, non più“. Intanto Logli, condannato per omicidio, pare essere intenzionato a chiedere la revisione del processo.