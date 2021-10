0 Facebook Meteo Napoli, è arrivato il freddo ma ci sono buone notizie: le previsioni in dettaglio Meteo 14 Ottobre 2021 15:41 Di redazione 1'

Dall’estate all’inverno in un solo weekend, è arrivato il freddo a Napoli, ad ottobre! Ogni anni questo mese autunnale ci regala sempre bel tempo e temperature miti, ma pare che nel 2021 ci sia qualcosa di diverso. Sono giunte nel nostro paese basse temperature a causa si un vortice ciclonico che ci ha trasportati direttamente al mese di gennaio!

Questo vortice artico, che interessato l’Italia tutta da Nord a Sud, sta per andare via. E’ già in arrivo infatti l’anticiclone da ovest del Continente verso est che porterà al Sud tempo stabile nel weekend in ingresso, come spiegano gli esperti di 3BMeteo.it.

Previsioni meteo Napoli weekend

Per la giornata di venerdì 15 ottobre le temperature saranno ancora basse a Napoli, le minime toccheranno i 6-7 gradi e le massime i 20. Quello che preoccupa sono i venti infatti è prevista un’allerta vento che ha portato alla chiusura del Bosco di Capodimonte e la funivia del Faito. Nel weekend si prevede invece tempo sereno.