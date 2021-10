0 Facebook Raffaella Fico prima e dopo il trucco nel Grande Fratello Vip: com’è al naturale la showgirl napoletana Spettacolo 13 Ottobre 2021 22:15 Di redazione 2'

Raffaella Fico è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, condotto da Alfonso Signorini. La modella, che divenne nota proprio partecipando ad una passata edizione del GF NIP, è tra le più chiacchierate sia dentro che fuori dalla casa più spiata d’Italia. Sotto la lente d’ingrandimento soprattutto la trasformazione della napoletana che da bellissima quale era, pare abbia un poco esagerato con i ritocchini estetici.

Raffaella Fico senza trucco al Grande Fratello Vip 2021

Com’è Raffaella Fico prima e dopo il trucco nel Grande Fratello Vip? Vediamo le differenze e capiamo quanto sia rifatta e quanto invece sia il make up a modificare radicalmente il volto dell’ex di Mario Balotelli.

Quello che si nota su tutto è che Raffaella Fico fa uso di ciglia finte. Per il resto appare una ragazza acqua e sapone con uno sguardo semplice, occhiaie e leggere imperfezioni sul viso. Con il make up invece? Beh il cambiamento è radicale: la Fico esalta gli occhi con eye-liner total black, contorna la bocca con la matita marron e il glossa. Sul viso poi usa fondotinta e correttore per mascherare ogni tipo di imperfezione. La bellezza è sempre la stessa, ma il trucca la migliora parecchio!