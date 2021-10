0 Facebook Le parole della moglie di Federico Salvatore: “Non è un momento semplice, provo grande dolore” Spettacolo 13 Ottobre 2021 15:57 Di redazione 2'

La moglie di Federico Salvatore, Flavia D’Alessio, ha deciso di pubblicare un post in cui informa sulla condizioni del marito. Questa mattina è iniziata a girare la notizia del ricovero del cantautore all’Ospedale del Mare – dove è tutt’ora in stretta osservazione – a causa di una emorragia celebrale. Fino ad ora non c’era stata alcuna comunicazione ufficiale da parte della famiglia.

La moglie di Federico Salvatore informa sulla sue condizioni

Nel primo pomeriggio di questo mercoledì la moglie di Federico Salvatore ha deciso di condividere un post sulla pagina ufficiale del marito per spiegare cosa sta accadendo e quali sono le condizioni del cantautore:

Sono Flavia D’Alessio, moglie di Federico Salvatore. In virtù delle tante notizie (tra vere e false che stanno girando) ci tenevo io in prima persona ad informarvi dell’accaduto. Non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. Federico ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti. Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità: il papà è affidato alle cure di ottimi medici. Un appello alla stampa: nessuno nega la libertà e il dovere di informazione ma abbiate cura anche delle persone. So bene quanto sia grande l’amore che circonda Federico, lo vivo da vent’anni. E so bene quanta preoccupazione ci sia per lui da parte dei suoi fans, che lo seguono da sempre. E, quindi, quanto sia forte la voglia di sapere. Vi aggiornerò, sperando che al posto mio, ci sia proprio lui a raccontarvi quello che è successo.

Dunque, per ora, Federico Salvatore è sotto osservazione e sarà sottoposto a una serie di accertamenti. Sotto al post scritto dalla moglie sono comparsi centinaia di commenti da parte dei tanti fan che si sono voluti stringere al dolore della compagna e hanno augurato una pronta guarigione al cantautore: “Forza Federico Napoli è con te”, questo lo spirito dei tanti messaggi per il grande Federico Salvatore.

Il post della moglie di Federico Salvatore