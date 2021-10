0 Facebook Bambina di 11 anni investita mentre era in bici, Emanuela non ce l’ha fatta News 13 Ottobre 2021 14:15 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatta la bambina di 11 anni che era stata investita lunedì sera mentre attraversava la strada in bicicletta. La tragedia era avvenuta a Reschigliano, in provincia di Padova, dove la bimba viveva con i suoi genitori.

Muore a 11 anni la bambina investita in bici a Reschigliano

Si chiamava Emanuela B., era stata travolta in pieno da un furgone. Soccorsa prontamente, era stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Padova dove era arrivata in condizioni disperate. E’ deceduta dopo due giorni dal suo ricovero, nonostante il tentativo dei medici di salvarle la vita, le sue ferite purtroppo erano troppo gravi.

L’uomo alla guida del furgone che ha investito la bambina è un 36enne del Veneziano. Il conducente si era subito fermato e aveva allertato i soccorsi, adesso la Polizia dovrà accertare eventuali responsabilità. Dolore a Reschigliano per la morte dell’11enne, proprio martedì c’era stata una veglia di preghiera per lei.