0 Facebook Dramma ad Aversa, 22enne cade nel vuoto dal balcone e perde la vita 22enne cade dal balcone ad Aversa e perde la vita. La tragedia nella località in provincia di Caserta. Il dramma è accaduto stanotte Cronaca 13 Ottobre 2021 16:18 Di redazione 1'

Una tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Aversa, cittadina della provincia di Caserta. Un giovane di 22 anni, P.L., è caduto nel vuoto dal proprio balcone di casa. Lo schianto sull’asfalto è stato per lui fatale.

La tragedia è avvenuta stanotte, secondo quanto riportato da Edizione Caserta, verso le 00.30 in via Eugenio Montale, traversa di via Fratelli Kennedy. Sul posto sono giunte sia le forze dell’ordine che i soccorsi.

22enne cade dal balcone ad Aversa e perde la vita

Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare niente per salvare il ragazzo. L’allarme è stato dato dai familiari e dai residenti. Avviati i dovuti accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.