Muore soffocato in un tombino mentre cercava di recuperare qualcosa: Salvatore Masia aveva 55 anni Cronaca 12 Ottobre 2021

Uomo muore soffocato dopo essere rimasto incastrato in un tombino per strada. E’ avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Palestro a Padova. Sembrerebbe che la vittima avesse perso qualcosa e abbia deciso di alzare la copertura in ghisa per recuperarla. E’ però rimasto bloccato ed è deceduto per soffocamento a causa della fanghiglia.

Salvatore Masia muore soffocato in un tombino

A fare la macabra scoperta è stata una guardia giurata che si trovava a passare di lì intorno alle 3 di notte. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

La vittima, Salvatore Masia, aveva 55 anni. Originario di Sassari, viveva non poco lontano dal luogo della tragedia. Sulla vicenda indaga la Polizia.