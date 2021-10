0 Facebook Manuel Laganà muore a 22 anni in un incidente, tra qualche giorno si sarebbe laureato Cronaca 12 Ottobre 2021 18:20 Di redazione 1'

Ancora una giovane vittima sulle nostre strade. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Reggio Calabria. Si chiamava Manuel Laganà e tra qualche giorno si sarebbe laureato.

A dare la triste notizia è stata l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, per denunciare che in quel tratto stradale troppe persone hanno perso tragicamente la vita. “Aveva tanti sogni e belle speranze che, in pochi attimi, sono svaniti via per sempre nell’ennesimo incidente mortale sul famigerato asfalto della strada Statale 106. Un ragazzo giovane che tra pochi giorni, esattamente il prossimo giovedì, si sarebbe laureato e che aveva tanti sogni nel cuore che in un attimo sono svaniti via per sempre”, queste le parole di dolore.

Manuel lascia la madre, il padre e il fratellino. La notizia della morte del 22enne è circolata velocemente sui social lasciando attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo. Tanti i messaggi di cordoglio per la giovane vittima e la sua famiglia.