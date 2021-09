0 Facebook Napoli, paura al centro commerciale Azzurro: guardia giurata colpita e rapinata Cronaca 7 Settembre 2021 21:10 Di redazione 1'

Rapina al centro commerciale Azzurro a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. Una guardia giurata è stata prima aggredita da due uomini, poi è stata derubata e infine colpita con il calcio della pistola.

Rapina centro commerciale Azzurro a Fuorigrotta

E’ accaduto lunedì 6 settembre, poco dopo le 21, la guardia giurata si trovava in sella al suo scooter, era nei pressi del garage quando i due malviventi l’hanno raggiunto, anche loro a bordo di un motorino. I rapinatori, armati di pistola, hanno intimato all’uomo di dar loro l’incasso, per un valore di 2mila euro. Prima di scappare via hanno colpito la guardia giurata con la pistola al volto e sono scappati via con l’arma di servizio.

La scena è stata interamente immortalata dalle telecamere, dalle immagini si vedono i due malviventi scappare via con indosso un casco integrale. Sul posto sono sono giunti i carabinieri e gli operatori del 118, che hanno provveduto a medicare la guardia giurata ferita. Sulla vicenda indagano i militari.