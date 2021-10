0 Facebook Morte Alessandra Madonna, pena ridotta per l’ex fidanzato che l’ha travolta e uccisa con l’auto Cronaca 12 Ottobre 2021 19:00 Di redazione 1'

Pena ridotta per Giuseppe Varriale, accusato di aver travolto e ucciso con l’auto l’ex fidanzata, Alessandra Madonna. La ballerina fu uccisa tra la notte del 7 e 8 settembre del 2017, morta poi all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli.

Il ragazzo è stato condannato in terza sezione della Corte d’Assise d’Appello di Napoli a sei anni di reclusione per la morte della giovane. In primo grado, con l’accusa di omicidio stradale, Varriale venne condannato a 4 anni e 8 mesi. In secondo grado a 8 anni e 2 mesi per omicidio preterintenzionale. Oggi l’iter processuale si è concluso con la condanna a 6 anni.

La morte di Alessandra Madonna: sconto di pena per Giuseppe Varriale

Giuseppe Varriale, difeso dagli avvocati Raffaele Chiummariello e Nicola Pomponio, si è sempre ritenuto non colpevole. Il fatto fu un dramma e non un omicidio compiuto con la volontà di uccidere.