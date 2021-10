0 Facebook Annamaria Colao, scienziata multipremiata, in odore di Nobel. Meno male, un cervellone che rimane News 12 Ottobre 2021 11:46 Di Juanuaria Piromallo 3'

Il suo Campus Salute è un’eccellenza made in sud. Con contributi solo volontari

Si è appena concluso il Campus Salute sul lungomare di via Caracciolo. Io c’ero e mi sono regalata un pomeriggio di buona salute, un day Hospital, coccolata da specialisti e primari, tutti volontari. Si comincia con la tabella peso/altezza/età calcolato con pazienza ed esperienza dalla dottoresa Paola Florenzano dell’Associazione Volontaria “Farmaciste insieme”. Poi passo c controlli che non avevo mai fatto prima, come udito e tiroide. Quest’ultima andrebbe tenuta d’occhio, il prof. Tommaso Ricopi, specialista in radiodiagnostica, me la trova leggermente ingrossata. Oddio devo preoccuparmi? Mi spiega che funziona come una pila, si carica con lo stress del paziente.

Tre giorni di diagnostica gratuita, senza neanche lo stress ( mo ci vo’) di doversi prenotarsi on line, si va lì, si compila un modulo e si comincia con il primo disponibile. Intanto arriva Lei, la più bella, la più brava e lo ha dimostrato. Conosco Annamaria Colao da quando eravamo jeunes filles en fleur. Io sono partita da Napoli lei è rimasta. Meno male, nessun cervello in fuga. Se non per tenere conferenze in giro per il mondo. E’ diventata uno scienziato di fama internazionale.

Professore ordinario al Dipartimento di endocrinologia e oncologia molecolare dell’Università Federico II. Una vita spesa nei laboratori, da 10 anni promuove la cultura della prevenzione in tutta Italia effettuando migliaia di visite mediche gratuite attraverso la sua associazione Campus Salute Onlus.

Il suo curriculum è talmente lungo che faccio prima a partire dalla fine.

Dal 2019 ricopre il ruolo di Chairholder dalla Cattedra Unesco “Educazione alla Salute e allo sviluppo sostenibile” che promuove la salute della popolazione agendo sui fattori culturali, nutrizionali e ambientali. Nel 2019 prima donna eletta Presidente della SIE – Società Italiana di Endocrinologia dall’anno di fondazione (1964) per il biennio 2021-2023. Nel 2020 è stata la prima donna a ricevere il Geoffrey Harris Award 2020, premio per il miglior neuroendocrinologo d’Europa.

A fine giornata posa per una foto ricordo con i volontari, in tutto 150. Tutti suoi adoranti. “Soldi pubblici della Regione non li prendiamo – spiega- non vogliamo sottrarre nulla alla loro politica di prevenzione sul territorio. Ma in attesa del riconoscimento Onu, allora avremmo diritto ai finanziamenti europei”.

Intanto è di queste ore la notizia di Stefano Caldoro,, ex Presidente della Regione e ora leader dell’opposizione.

Il 40% dei fondi del Recoveryvanno al Sud che serviranno anche per il Reddito di Salute, un extra budget per la Sanità che assicuri l’accesso alle cure alle fasce più deboli. Annamaria e Stefano, suo marito, quando la coppia diventa un organismo unico. Quando fanno squadra, non ce n’è per nessuno…

