Rimandato il tour di Nino D'Angelo, lo sfogo dell'artista: "Ho bisogno dei miei fan" Cronaca 28 Settembre 2021 Di Giovanni Ibello

Rimandato il tour di Nino D’Angelo. Il cantante non lo dice espressamente, ma è chiaro che il tour sia stato rimandato proprio a causa del Covid che sta letteralmente piegando i lavoratori dello spettacolo. Ecco lo sfogo recentemente pubblicato su Facebook:

Lo sfogo di Nino D’Angelo

“Lo so che è triste, lo sono pure io… come voi ho sperato tutta l’estate, ho sognato la ripartenza, uffà. Il tour live è stato rimandato e mi dispiace tantissimo. Ma da marzo in poi, vi prometto che torneremo più forti di prima. Adesso pensiamo al disco. Il primo ottobre uscirà il mio nuovo singolo dal titolo “Voglio parlà sulo d’ammore”, un’anticipazione dell’album “Il poeta che non sa parlare” che uscirà il 15 ottobre. Lo stesso giorno sarò ospite al Salone del libro di Torino per presentare il mio, dall’omonomo titolo. Mai come adesso ho bisogno di tutti voi. Siete la mia forza. Vi amo. Buonanotte popolo delle mie canzoni”.

Ora l’artista, non potendosi dedicare ai live, si concentra sul disco. Non vediamo l’ora di ascoltare “Il poeta che non sa parlare”.