Napoli, notte di paura per 2 ragazze: fanno salire 2 uomini a casa ma le rapinano Cronaca 10 Ottobre 2021

Fanno salire due uomini in casa, ma sono due malviventi che le rapinano. E’ accaduto questa notte nel quartiere Arenella a Napoli. Due ragazze hanno allertato il 112, poco dopo le 2, dicendo di essere state rapinate nel loro appartamento.

Ragazze derubate nel loro appartamento da due uomini

Avevano fatto salire i due uomini in casa, quando i due malviventi improvvisamente hanno estratto una pistola e si sono fatti consegnare la borsa con i soldi per poi darsi alla fuga. Le vittime non appena sono andati via hanno allertato i carabinieri. I militari della compagnia del Vomero hanno iniziato a setacciare la zona. Avvalendosi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza hanno visto i due malviventi, fornendo così ai colleghi la descrizione dei due uomini.

Un’auto con a bordo i due malviventi è stata fermata in via Martucci a Chiaia. All’interno della vettura c’era una pistola finta, priva di tappo rosso, e la borsa della vittima, che ha poi identificato i due ladri. I due uomini, Antonio Sabatasso, 40 anni e Giuseppe Paudice, 41 anni, entrambi noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati. La refurtiva è stata consegnata alle due ragazze.