0 Facebook Malgioglio offende Clementino in tv, il rapper sbotta: “Hai l’utilità dell’ananas sulla pizza” Spettacolo 9 Ottobre 2021 19:49 Di redazione 1'

Clementino non ha esitato nemmeno un secondo e ha subito risposto a Cristiano Malgioglio che aveva usato parole poco carine nei suoi confronti in televisione. Durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show Pierpaolo Pretelli ha personificato proprio il rapper campano.

La risposta di Clementino a Cristiano Malgioglio

Tra i giudici c’era anche Cristiano Malgioglio che per complimentarsi con Pretelli ha praticamente offeso Clementino. “Mi sei piaciuto molto, sei stato più interessante di Clementino”, queste le parole utilizzate.

La risposta di Clementino non è tardata ad arrivare, il rapper attraverso le sue storie Instagram, rivolgendosi a Malgioglio ha detto: “Cristiano Malgioglio tu parli male di me in tv. Ma io credo che tu abbia la stessa utilità nella televisione, nella musica e nel cinema dell’ananas sulla pizza. Uguale”. Le parole del rapper hanno ricevuto l’applauso dei tanti tan. Ora bisognerà capire se Malgioglio deciderà di rispondere al rapper o preferirà lasciar perdere. Conoscendo il suo ‘caratterino’, tutt’altro che docile, potrebbe esserci un seguito.