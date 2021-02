0 Facebook Come sta Clementino, la foto dall’ospedale e il messaggio del rapper: “Tutt’appost” News 23 Febbraio 2021 12:41 Di redazione 2'

Clementino è ricoverato in ospedale. A comunicarlo è stato lo stesso rapper che questo martedì mattina ha condiviso una foto che lo ritrae nel letto della clinica Manzoni di Avellino. L’artista ha spiegato di essersi dovuto sottoporre a un intervento, ma non ha specificato di cosa si trattasse.

Perché Clementino è in ospedale

Un post con il commento “Tutt’appost” che in poco tempo ha preoccupato i tanti fan del rapper. Ma come lui stesso ha spiegato sta bene e presto si rimetterà. Clementino nello stesso post ha poi dato appuntamento a stasera con il programma “Stasera tutto è possibile“. La trasmissione, condotta da Stefano De Martino, è stata registrata e tra gli ospiti di questa sera ci sarà anche il rapper.

“Ieri ho subito un piccolo intervento ad Avellino. Tutt appost !! Vi leggo. Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori. Grazie Dott. Domenico Marra, Dott Pasquale Scafuri, e tutto lo staff medico e paramedico della Clinica Malzoni Avellino. Intanto vi aspetto alle 21 su Rai2 per “Stasera tutto è possibile“, questo il messaggio di Clementino. Il post in poco tempo ha ricevuto moltissimi like e commenti, tanti gli artisti che gli hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione. Tra loro Jovanotti e Sal Da Vinci.

Il post di Clementino dall’ospedale