Rita De Crescenzo ha subito un furto d’identità sui social. Come capita a molti personaggi social, anche alla tiktoker è accaduto che qualcuno utilizzasse la sua immagine fingendo di essere lei. A denunciare cosa è accaduto è stata proprio la pazzerella napoletana.

L’appello di Rita De Crescenzo sui social

La De Crescenzo ha pubblicato un video in cui ha invitato tutti i suoi followers a non cadere nella ‘trappola’: “Hanno fatto un tik tok con la mia fotografia e hanno messo un numero di telefono su Tik Tok. Non è il mio quel numero. Per contattarmi chiamate il numero su Instagram, solo quello, ok? Cuori, amori, baci”.

Il video della De Crescenzo ha ricevuto moltissimi commenti. Come sempre oltre al sostegno dei fan, non sono mancate numerose critiche. C’è chi le ha anche scritto: “Ma chi ti chiama”. La tiktoker probabilmente ha voluto specificare il suo reale contatto per le persone che vogliono una sua esibizione a feste e serenate.

Per vedere il video: clicca qui