Scomparso Antonio, 22 anni: è andato a fare una passeggiata a Napoli e non è tornato più

7 Ottobre 2021

Momenti di apprensione a Caivano, comune in provincia di Napoli, dove dallo scorso lunedì 2 ottobre è scomparso Antonio, un ragazzo di 22 anni.

Apprensione a Caivano, Antonio è scomparso, l’annuncio a Chi l’ha visto

Quel giorno Antonio si sarebbe allontanato di casa senza documenti. Il giovane, come ha rivelato la mamma a “Chi l’ha visto”, sarebbe andato a Napoli lo scorso lunedì intorno alle 16 per fare una passeggiata con gli amici, ma non è più rientrato in casa. La donna ha provato in questi giorni a telefonare il figlio, senza ricevere risposta e ora si chiede dove sia finito. La segnalazione è stata lanciata dalla trasmissione “Chi l’ha visto”, condotta da Federica Sciarelli.

Anche lo scorso mercoledì, 6 ottobre, è scomparso un bambino da Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Il ragazzino è stato poi ritrovato a Grumo Nevano.