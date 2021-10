0 Facebook Guarda Napoli e fa la pipì, il video scatena la polemica: “Guardate come è bella Napoli” Napoli Città 7 Ottobre 2021 11:37 Di redazione 2'

Un video che sta scatenando non poche polemiche. Un brevissimo filmato in cui si vede Napoli con di fronte il Vesuvio e si sente la voce di un uomo che dice “Guardate come è bella Napoli” (pare in dialetto), come rumore di sottofondo pare proprio di sentire l’uomo intento a fare pipì con un “Ah” di godimento finale!

Guarda Napoli e fa la pipì, il video scatena la polemica: i commenti

Una clip brevissima, postata dallo speaker radiofonico Gianni Simioli, che sta scatenando non poche polemiche. ”

“In questo video si “sente” un ragazzo che fa pipì di fronte al Vesuvio e ripete: “Guardate come è bella Napoli” e subito dopo, un gemito di piacere lo pervade.

Cosa avrà voluto intendere?”, si domanda lo speaker.