0 Facebook Allarme a Sant’Antimo, Carmine non torna da scuola: il bambino è stato ritrovato È scomparso il piccolo Carmine a Sant'Antimo. La segnalazione fatta dalla famiglia e poi il passaparola sui social network Cronaca 6 Ottobre 2021 17:50 Di redazione 1'

È uscito la mattina come ogni giorno per recarsi a scuola. Aveva una maglietta azzurra e un pantalone di tuta blu. Ad un certo punto, mentre era nell’istituto, si è recato in bagno. Da allora non ci sono state più sue notizie, fino a poco fa. È scattato l’allarme a Sant’Antimo (località dell’area nord in provincia di Napoli), per il piccolo Carmine.

A far scattare l’allarme è stata la famiglia. Sempre i famigliari hanno pubblicato l’aggiornamento sui social: Carmine è stato ritrovato a Grumo Nevano, a pochi chilometri da casa. Al momento non sono note le sue condizioni.

Ritrovato il piccolo Carmine a Sant’Antimo

L’intera comunità si è mossa per cercare di dare una mano. Il passaparola sul web è diventato virale attraverso i social. Come riportato da Teleclub, questo è il numero da contattare in caso di avvistamenti: 3400582183. In alternativa chiamare i Carabinieri. Per fortuna ora le ricerche possono interrompersi perché Carmine è stato ritrovato.