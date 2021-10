0 Facebook Raffaella Fico sorprende inquilino in atteggiamenti intimi al GFVip: “Aiuto” Spettacolo 7 Ottobre 2021 08:08 Di redazione 2'

Momenti di imbarazzo al Grande Fratello Vip per Raffaella Fico. L’ex di Mario Balotelli ha sorpreso uno degli inquilini in bagno mentre stava praticando dell’autoerotismo. Un episodio forse mai successo nella casa più spiata d’Italia o quantomeno non è mai stato reso noto. La show girl ha aperto la porta e si è trovata davanti una scena davvero imbarazzante.

Concorrente al GFVip fa autoerotismo in bagno, sorpreso da Raffaella Fico

La Fico, che è diventata tutta rossa, l’ha immediatamente chiusa ed è corsa a raccontare l’accaduto agli altri concorrenti. Alex Belli ha subito preso le difese dell’inquilino, spiegando che sono cose naturali e che bisognerebbe farle la mattina presto così da non essere disturbati. A rivelare l’identità della persona ‘beccata nel bagno’ è stata Manila Nazzaro. L’inquilino è Nicola Pisu.

Il ragazzo ha preferito non dire niente sull’accaduto, evidentemente imbarazzato, forse ha aspettato un momento di tranquillità per parlare con Raffaella. Questo ancora non si sa. Ad aver stranito il pubblico è stato il fatto che non sia andato nella stanza segreta dedicata agli uomini, una novità di quest’anno. Un luogo dove i maschietti possono godersi un po’ di tranquillità.