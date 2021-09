0 Facebook Parla la ex del compagno di Raffaella Fico: “E’ stata presa in giro” Spettacolo 29 Settembre 2021 16:01 Di redazione 2'

E’ certa che la relazione tra Piero Neri e Raffaella Fico sia una farsa o che la show girl sia stata presa in giro. A parlare con il settimanale Chi è la ex fidanzata dell’attuale compagno della Fico, Valentina Colombi.

Parla la ex compagna di Piero Neri, fidanzato di Raffaella Fico

La ragazza ha raccontato che il suo ex si sarebbe fatto avanti con lei anche quest’estate, periodo in cu a detta della Fico sarebbe iniziata la sua relazione con l’imprenditore livornese: “Lui sostiene di essere innamorato di questa Raffaella quando invece fino a un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me e mi sussurrava parole importanti”

Valentina Colombi ha raccontato che è stata assieme a Pietro Neri dal 2016 al 2020, ma che l’estate scorsa lui avrebbe voluto trascorrere le vacanze assieme: “Non ci sono andata, anche se lui continuava a ribadire che avrebbe fatto di tutto perché mi voleva riconquistare, voleva stare con me“.

Raffaella Fico al Grande Fratello Vip ha raccontato che lei e Neri hanno iniziato a frequentarsi i primi di agosto, motivo per cui la Colombi non crede a questa relazione: “Un mese e mezzo fa erano i primi di agosto: o questa ragazza è stata palesemente presa in giro perché non sa proprio niente, oppure stanno mentendo entrambi. Secondo me è ancora innamorato di me. Un persona che un mese fa mi diceva “farò di tutto per te, sei l’amore della mia vita, ti cercherò ovunque e non mi arrenderò mai per amore”, è ovvio che sia ancora innamorato di me”.