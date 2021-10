0 Facebook Incendio in una sede della Federico II, fiamme alte e fumo: Vigili del Fuoco sul posto Cronaca 7 Ottobre 2021 08:31 Di redazione 1'

Paura alle prime luci dell’alba, un incendio si è sviluppato nella sede di via Marina dell’Università Federico II. Le fiamme hanno interessato una parte dell’edificio, la notizia è stata riporta da Sì Comunicazione che ha condiviso sulla pagina Facebook il video del rogo.

Incendio nella sede della Federico II in via Marina

L’incendio pare essere divampato intorno alle 6 di questo giovedì mattina, immediato l’allarme per allertare le persone all’interno ma per fortuna a quell’ora la sede universitaria era vuota e non c’erano studenti. Non si registrano dunque persone ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno impiegato non poco tempo a spegnare il rogo.

Per ora non si conosce l’entità del danno, probabilmente in mattinata l’Università Federico II renderà noto cosa è accaduto. L’edificio potrebbe restare chiuso. Da comprendere se il rogo sia stato dovuto a un cortocircuito o sia divampato per altre ragioni. I caschi rossi hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso per accertare l’origine dell’incendio.