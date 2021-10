0 Facebook Rubano pezzi d’auto in strada ad Afragola, signora riprende i ladri e loro rispondono: “Solo 20 euro di danni” News 6 Ottobre 2021 21:49 Di redazione 2'

Furto di pezzi d’auto ad Afragola. L’episodio è stato denunciato da un utente su Tik Tok attraverso un video, ripreso dal profilo radio.cuozzi. Nel filmato, registrato da una donna, si vede un uomo vicino a un’automobile intento a smontare qualche pezzo. Poco distante c’era un suo complice ad attenderlo in motorino.

Furto ad Afragola ripreso su Tik Tok

La signora si è affacciata alla finestra perché aveva sentito alcuni rumori, non appena ha visto il malvivente intenzionato a fare un furto ha iniziato a urlare: “Che state facendo, noi la mattina andiamo a lavorare“. Poi continua: “Adesso chiamo la polizia, ora scendo giù”.

Intanto uno dei due uomini le risponde: “Non ci fai stare tranquilli così, stiamo facendo solo 20 euro di danni“. Il video termina con la fuga di uno dei due ladri che raggiunge il complice sul motorino per poi scappare via. Il post ha ricevuto molti commenti di indignazione, non si sa se la vicenda sia stata denunciata alle forze dell’ordine. Per ora c’è solo questo video che è diventato in poco tempo virale sui social. La signora nel filmato aggiunge una frase carica di sconforto: “Ecco qui, questa è Afragola”.

Il video del furto ad Afragola