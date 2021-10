0 Facebook Problemi di salute per Lulù Selassiè? Preoccupazione nella casa: “Vomita sempre” Spettacolo 7 Ottobre 2021 21:04 Di redazione 2'

Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip sarebbero preoccupati per le condizioni di salute di Lulù Selassié. Ad aprire il discorso sulla questione è stata Francesca Cipriani. L’ex pupa si è detta molto preoccupata per la giovane concorrente.

Problemi di salute per Lulù al GFVip

La Cipriani ha chiamato alcune ragazze e a loro ha espresso i suoi timori: “Non so se Lulù sta bene. Piccolina, è andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciola io me ne sono accorta. Ragazze è vero, è sì, ha bisogno di aiuto secondo me, davvero”.

Cosa ha Lulù Selassiè

Anche Andrea Casalino qualche giorno fa aveva notato una cosa simile. Infatti aveva chiamato Lulù in disparte e le aveva chiesto cosa stesse succedendo: “Tesoro ma non è che sei stata in bagno a vomitare? Te lo chiedo perché credo di averlo capito. Mi raccomando Lulù, non è che stai a vomità? Nel senso, perché è una cosa che penso. Te lo dico con il cuore in mano. Perché a volte sai, sono cose che fanno preoccupare. Allora mangia amo”. La principessina ha però tranquillizzato il concorrente, rispondendogli: “Io ho vomitato? Ma no tranquillo. Se vomito lo dico, sul serio. Anzi ti dirò che adesso ho anche fame, quindi sono tranquilla”.

Ora c’è la Cipriani preoccupata che ha fatto notare questo presunto problema di Lulù agli altri, non è detto che domani Alfonso Signorini non decida di affrontare la questione in diretta.