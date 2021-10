0 Facebook Incidente sul lavoro, Silvio Di Domenico muore dopo lunga degenza: addio al padre di famiglia News 7 Ottobre 2021 20:46 Di redazione 2'

Ancora un incidente sul lavoro. Carinaro piange la scomparsa di Silvio Di Domenico, padre di 48 anni deceduto in seguito a una lunga battaglia contro i traumi riportati in un incidente sul lavoro avvenuto in Abbruzzo.

Lacrime per la scomparsa di Silvio Di Domenico

Numerose le cure mediche a cui era stato sottoposto, ma purtroppo il quarantottenne non ce l’ha fatta e il suo cuore ha smesso di battere. Lascia i figli Luigi e Maria, la moglie e tutta la famiglia. La notizia ha sconvolto l’intera comunità che fino all’ultimo, come i suoi familiari, aveva sperato fino all’ultimo che potesse riprendersi. Purtroppo ha incontrato un tragico destino.

A esprimere parole di cordoglio e le condoglianze alla famiglia è stato l’ex assessore Giuseppe Barbato: “Non se ne può più!!!Come gruppo, come compaesani, come amici e come conoscenti ci stringiamo all’immenso dolore della cara moglie Nunzia Piro, dei figli Luigi e Maria, dei genitori Maria e Luigi, delle sorelle Lina e Mena, della suocera Rosa, dei cognati e cognate, e dei familiari tutti per la dipartita del caro congiunto Silvio. Alle care famiglie Di Domenico, Piro e Molitierno le mie sentite condoglianze unitamente a quelle di tutto il gruppo Carinarese. Riposa in pace caro Silvio e dall’alto dei cieli veglia sulla tua famiglia in particolare sui tuoi figli e su tua moglie. A Dio affidiamo la Sua anima eletta”. In tanti si sono uniti al dolore dei familiari di Silvio Di Domenico.