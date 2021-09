0 Facebook Bortuzzo e la principessa Lulù: al Gf Vip esplode la passione sotto le coperte: “Si l’abbiamo fatto” Spettacolo 23 Settembre 2021 17:25 Di redazione 1'

Grande Fratello Vip 2021, esplode la passione tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié. I due sono sempre più vicini e ormai si lasciano andare davanti alle telecamere. I due sembrano davvero presi infatti si sono svegliati insieme e si sono coccolati a letto. La principessa Lulù ha confermato agli altri inquilini della casa che fra lei e Bortuzzo è effettivamente scoppiata la passione e un primo bacio a stampo.

Grande Fratello Vip 2021: Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia

Un risveglio tra coccole e passione che già negli scorsi giorni aveva fatto discutere. La disabilità di Bortuzzo, per fortuna, non sembra essere in alcun modo un problema per Lulù, che parlando della nuova fiamma ha commentato: “È una persona importante, anche se ci conosciamo da una settimana“. Nella scorsa puntata in diretta, il nuotatore aveva invece rivelato al conduttore Alfonso Signorini: “Siamo entrambi sensibili e vogliamo sentire affetto e ce lo diamo“.

Manuel Bortuzzo aveva ironicamente commentato agli altri inquilini della casa che, nonostante la disabilità, là sotto tutto funzionava.