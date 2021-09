0 Facebook Chiude per sempre Disney Store in via Toledo, il dispiacere dei bambini napoletani Napoli Città 22 Settembre 2021 18:28 Di redazione 2'

La notizia era iniziata a circolare già da qualche mese, Disney Store in via Toledo abbassa le saracinesche per sempre. A dare la triste notizia è stata direttamente la Disney che tempo fa in un comunicato aveva annunciato la chiusura di tutti i negozi in Italia.

Perché chiude Disney Store in via Toledo

Alla base di questa decisione c’è l’obiettivo di implementare il canale e-commerce, poiché le vendite online negli ultimi tempi hanno avuto un incremento rispetto a quelle tradizionali e chiaramente i costi di gestione sono molti ridotti. Non sono solo i bambini napoletani, così come quelli del resto d’Italia, ad accogliere con grande tristezza questa notizia.

I 23 dipendenti dello store napoletano, quasi tutte donne, perderanno il loro lavoro assieme agli oltre 200 sul territorio nazionale. Qualche settimana fa, infatti, c’erano state diverse proteste in tutto il Paese da parte dei dipendenti che si troveranno senza una occupazione. Chiude un angolo di paradiso e di sogni per tutti i piccini, che potevano incontrare i personaggi più amati dei cartoni animati.

La spinosa questione della chiusura è stata così commentata all’Ansa dal segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci: “La decisione di chiudere il Disney Store di Napoli rappresenta una pugnalata alle spalle per i dipendenti. Il prezzo della pandemia non devono pagarla i lavoratori. Una catena internazionale come Disney che decide di chiudere e licenziare per favorire l’e-commerce è quanto di più sbagliato ci possa essere nelle politiche economiche e commerciali di questo Paese. Noi saremo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dello store di Napoli. E’ solo l’inizio della battaglia per difendere questi posti di lavoro. No all’acquisto dal divano di casa, si al mantenimento dei posti di lavoro”.