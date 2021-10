0 Facebook Forti temporali tra Napoli e provincia, centauro colpito da un fulmine sbanda e finisce al suolo Cronaca 7 Ottobre 2021 18:15 Di redazione 2'

Il forte maltempo che si è abbattuto su Napoli e provincia negli ultimi giorni ha creato non pochi disagi. Mentre la Protezione civile ha prorogato l’allerta meteo di colore giallo fino alla mattinata di venerdì, si continuano a contare i danni del maltempo. Tra allagamenti, voragini e strade crollate, sono stati molti i problemi per le violente piogge.

Centauro colpito da un fulmine

Paura a Piano di Sorrento dove un centauro è stato colpito da un fulmine. L’uomo era a bordo della sua motocicletta quando un forte temporale si è abbattuto sul comune in provincia di Napoli.

Ha avvertito una forte scarica elettrica al braccio, ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente sull’asfalto. L’ha soccorso una persona, aiutandolo ad alzarsi e ad allontanarsi dalla strada. Per fortuna si è trattato solo di un brutto spavento e di qualche lieve escoriazione, sarebbe potuta essere una vera tragedia. Il centauro ha voluto ringraziare il suo ‘salvatore’ con un post sui social: “Volevo ringraziare il gentile signore che mi ha soccorso. Sono stato colpito da un fulmine mentre stavo sullo scooter un po’ prima del imbocco di via dei Platani a Piano di Sorrento. Per fortuna solo una forte scossa elettrica al braccio ed un forte bagliore. Sono stato fortunato, non ricordo se l’ho ringraziato“.