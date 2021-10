0 Facebook Paziente dimesso non vuole lasciare il pronto soccorso, dà in escandescenza e aggredisce medici Cronaca 7 Ottobre 2021 20:17 Di redazione 1'

Ennesima aggressione all’interno di un ospedale. Un paziente, 57 anni, ha dato in escandescenza quando il personale medico l’ha dimesso. Dopo la firma delle cartelle l’uomo avrebbe dovuto lasciare l’ospedale, ma non voleva andarsene.

Paziente dimesso non vuole lasciare l’ospedale e aggredisce i medici

E cosi’ Pasquale Caccavallo, 57enne napoletano ai domiciliari, ha iniziato ad aggredire il personale medico. E’ accaduto questo giovedì mattina, all’ospedale San Paolo di Napoli. Gli agenti dei Commissariati Bagnoli e San Paolo, giunti sul posto, lo hanno trovato che stava inviendo nei confronti dei sanitari; con non poche difficolta’ e dopo una colluttazione, e’ stato bloccato.

Caccavallo, già ai domiciliari per reati contro il patrimonio, e’ stato arrestato per lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nonche’ denunciato per minacce aggravate.