Genitori lo vanno a svegliare e lo trovano morto: addio a Samuel Paonessa, aveva solo 17 anni

Non vedendo che si svegliasse, i genitori sono entrati nella sua stanza e l’hanno trovato morto. Si chiamava Samuel Paonessa e aveva solo 17 anni. E’ deceduto probabilmente nel sonno a causa di un malore improvviso. La tragedia è avvenuta a Ivrea.

La madre e il padre hanno prima bussato alla porta della stanza del figlio, poi non ricevendo risposta, sono entrati e hanno fatto la terribile scoperta. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono arrivati in casa, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Dolore in tutta la comunità per questa tragedia. Sul corpo della giovane vittima è stata disposta l’autopsia, che accerterà le cause del decesso. Ma da un primo esame esterno sembrerebbe che il giovane sia deceduto a causa di un malore improvviso. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno circolando sui social in ricordo di Samuel.