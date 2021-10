0 Facebook Diluvio e temporali su Napoli, violenta bomba d’acqua in città: disagi e allagamenti per i cittadini Temporale a Napoli. Forti piogge si sono abbattute sul capoluogo campano da stanotte. Già sono giunte segnalazioni per allagamenti e disagi Meteo 5 Ottobre 2021 07:46 Di redazione 1'

L’allerta meteo alla fine si è verificata. anche se con 24 ore di ritardo rispetto alle previsioni. Da qualche ora su Napoli si è abbattuto un forte temporale. Una vera e propria bomba d’acqua sta colpendo la città.

Un diluvio, tra fulmini e tuoni, che si è riversato sul centro del capoluogo partenopeo. Diverse le zone interessate dalle forti precipitazioni. Insomma, l’ultima parte della notte e il risveglio sono stati molto più che bagnati per i napoletani.

Temporale a Napoli

Già diverse le segnalazioni pervenute alla nostra redazione. In alcune parti della città si sarebbero già verificati allagamenti. In alcuni vicoli, causa il malfunzionamento dell’impianto fognario, si son generate delle cascate. Tanti i disagi per i cittadini.