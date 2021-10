0 Facebook Scopre che il marito la tradisce e pubblica i video intimi con l’amante in rete Cronaca 7 Ottobre 2021 16:23 Di redazione 1'

Moglie tradita decide di vendicarsi del marito. Una donna di 49 anni ha scoperto che il marito aveva una relazione clandestina con un’altra donna e ha deciso di farla pagare nono solo al coniuge ma anche alla signora con cui intratteneva una storia.

Moglie tradita condivide video del marito con l’amante in rete

La 49enne ha pubblicato i video del marito e dell’amante intimi in rete. In un primo momento aveva girato il filmato a una sua amica, ma poi ha deciso di divulgarlo in modo più ampio.

La relazione tra il marito e l’amante, vittima di revenge porn, è finita quando quest’ultima ha scoperto che c’era in rete un video del loro rapporto intimo. La moglie ‘tradita’ è stata denunciata ed è stata attualmente rinviata a giudizio. L’episodio è avvenuto nel Cremonese.