Il video bollente di Rita De Crescenzo con Rosario Annunziata e la pace fatta
5 Ottobre 2021

Negli ultimi giorni è diventato virale sui social il videoclip di Rita De Crecenzo con Rosario Annunziata, altro personaggio di Tik Tok. Un filmato che è stato soprattutto oggetto di scherno delle più disparate pagine.

Il videoclip bollente di Rita De Crescenzo

Nel video ci sono la De Crescenzo e Annunziata in atteggiamenti piuttosto intimi, come se dovessero rappresentare due amanti. Sarebbe il filmato che ha sancito la pace fatta tra i due tiktoker, un tempo non così tanto uniti. Le immagini sono rimbalzate sui vari social, scatenando l’ironia degli utenti. E’ la prima volta che la tiktoker si mostrerebbe in versione ‘bollente’.

Con una succinta sottoveste si è cimentata in pose bollenti. I due tiktoker sono su un letto e si scambiano alcune effusioni, obiettivo del filmato potrebbe essere stato la rappresentazione della passione. La De Crescenzo negli ultimi giorni ha anche risposto a chi le ha domandato se il marito non fosse geloso di un simile videoclip, lasciando intendere che cose del genere per ‘personaggi famosi’ sono normali.

Il video di Rita De Crescenzo e Rosario Annunziata