Dolore a Capua per la morte di Ciancio, storico cuoco amato da tutti
Cronaca
1 Ottobre 2021

Una scomparsa ha sconvolto la comunità di Capua, si è spento Antonio Branca. Storico cuoco di 57 anni, era conosciuto con il nome di “Ciancio”. Aveva un passato come operaio dell’Oma, poi per amore della cucina aveva aperto un locale a Porta di Napoli.

Addio ad Antonio Branca, conosciuto da tutti come Ciancio

Tutti ricordano la squisitezza delle sue ricette e la dedizione che Ciancio metteva in ogni suo piatto. La notizia della scomparsa di Antonio Branca si è diffusa velocemente sui social, lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano e lo stimavano. In molti lo ricordano come un uomo dall’animo buono.

I messaggi di ricordo per Ciancio

Numerosi i messaggi di cordoglio in ricordo di Ciancio: “Muore una persona perbene che amava la vita amava la sua Capua. Caro Antonio Branca io continuerò tutti i giorni a salutarti perché resterai sempre nel mio cuore e quando guarderò nel cielo una stella brillare”; “Le mangiate al tempo della sede a Porta Napoli, le chiacchierate e le tante battute goliardiche…Oggi a Capua siamo tutti più poveri è più tristi!!! Ciao Antonio Branca, Mitico Ciancio”, “E anche tu sei volato in cielo, amico e fratello da sempre. Cresciuti insieme nello stesso rione scuola elementare insieme, prima comunione insieme la sorte ha voluto che per 35 anni abbiamo lavorato insieme nella stessa azienda ti ho fatto tante foto tante riprese ci siamo sempre divertiti. Antonio ,Branca il tuo nome e cognome ma per tutti Tonino o’ Ciancio resterai sempre nel mio cuore come amico, fratello, collega e cuoco raffinato. Toni’ che gli angeli siano con te R.i.p. in pace fratello. Sentite condoglianze alla famiglia”. Queste e tante altre parole in memoria di Ciancio.