Da Ischia al Nord per lavorare, cuoco si sente male e muore durante il turno: addio a Francesco di Costanzo
Cronaca 12 Agosto 2021

Lavorava in provincia di Como come cuoco, si è sentito male durante un turno di lavoro. E’ morto così Francesco Di Costanzo, 57enne originario di Ischia. Il dramma è avvenuto lunedì 9 agosto, poco dopo le 21 si è accasciato al suolo a causa di un malore.

Stava coprendo il suo turno in un ristorante, immediata la chiamata dei colleghi ai soccorsi. In sala c’era un medico di origini olandesi, che è subito intervenuto per prestare soccorso all’uomo. Con un defibrillatore ha provato a rianimarlo, in un primo momento è sembrato che Di Costanzo avesse ripreso conoscenza.

Ma quando gli operatori del 118 sono giunti nel ristorante della struttura turistica, nonostante i tentativi di salvare la vita al 57enne, non hanno potuto far nulla. L’uomo è purtroppo deceduto. Una triste notizia che ha sconvolto la comunità di Ischia.