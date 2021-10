0 Facebook Rita De Crescenzo fermata ancora una volta: “Mi hanno presa di nuovo i Power Rangers” Spettacolo 1 Ottobre 2021 12:52 Di redazione 2'

E’ stata fermata di nuovo dalle forze dell’ordine Rita De Crescenzo, la nota influencer napoletana di Tik Tok che, balzò alle cronache proprio per questo motivo.

Ha fatto e sta facendo ancora il giro dei social il balletto diffuso su Tik Tok da Rita De Crescenzo, residente nel Pallonetto, dopo che le era stata comminata una sanzione nei pressi del lungomare. La donna, molto seguita sui social con oltre 500mila follower, è stata criticata per il mancato rispetto degli agenti della municipale che stavano svolgendo il loro lavoro mentre la donna girava il video. E ora ci è di nuovo cascata!

Rita De Crescenzo fermata ancora dai Power Rangers

Il video della signora senza mascherina che fa il balletto con gli agenti della polizia municipale divenne noto. La signora credeva di fare uno spettacolo divertente mentre veniva denunciata e multata per questo e per altre condotte. La signora, senza probabilmente nemmeno rendersene conto, con il suo comportamento ha di fatto irriso lo stato e tutti i cittadini che rispettano le regole a tutela della salute pubblica. E ci è ricascata un’altra volta negli scorsi giorni in cui la stessa racconta: “Mi hanno fermata di nuovo i Power Rangers”. I commenti degli utenti sono ovviamente impietosi!