0 Facebook Tifosi Spartak ammessi allo stadio senza green pass (e gli ultras continuano a restare a casa) Cronaca 1 Ottobre 2021 14:08 Di Giovanni Ibello 2'

Com’è noto ieri il Napoli ha perso malamente contro una squadra nettamente più debole: parliamo dei russi dello Spartak Mosca. Per gli uomini di Spalletti è arrivata dunque la prima sconfitta stagionale. Da notare che ieri allo stadio si sentivano solo le grida di incitamento dei tifosi ospiti poiché le curve partenopee “sono state costrette” (virgolette d’obbligo) a disertare gli incontri casalinghi.

Tifosi Spartak ammessi al Maradona senza green pass

Infatti, subito dopo la prima partita di campionato (Napoli-Venezia, ndr) sono fioccate multe su multe per i tifosi del Napoli. Alcuni sostenitori avrebbero violato il regolamento imposto all’interno dello stadio. In primis – si apprende dai colleghi di Repubblica – sarebbe stato contestato il non rispetto delle sedute a scacchiera, così come previsto in tempo di pandemia. Altri invece non avrebbero indossato la mascherina di protezione durante la gara. Il regolamento interno vieta di cambiare i posti e di non togliere il dispositivo di protezione individuale. Secondo alcuni organi di informazione specializzati, ma anche a giudicare dagli umori dei gruppi ultras, c’è una disparità di trattamento indecente tra ciò che è richiesto per il catino di Fuorigrotta e gli altri stadi d’Italia e d’Europa. Ma non è tutto. Ieri, i tifosi russi avrebbero dovuto mostrare il green pass per accedere al Maradona.

Stando a quanto riferisce Fanpage, però, nessuno di loro aveva il documento. E così una ventina di ultras dello Spartak Mosca, ieri sera, hanno rischiato di perdersi la partita. Con le possibili, per non dire certe, ripercussioni sull’ordine pubblico quando avrebbero capito che non avrebbero raggiunto gli spalti. Vien da pensare allora che i tifosi siano stati ammessi allo stadio proprio per evitare tafferugli fuori lo stadio. Anche qui, una disparità di trattamento indecente, un qualcosa che è fin troppo evidente e che non può far storcere il naso a chi da anni segue il Napoli in casa e in trasferta.