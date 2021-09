0 Facebook Bomba d’acqua si abbatte su Napoli, tuoni e forti temporali: problemi di allegamento News 30 Settembre 2021 16:44 Di redazione 2'

Dopo le prime piogge di questa mattina, alcune delle quali hanno assunto carattere temporalesco in diverse zone della città, una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta su Napoli poco dopo le 16.

Bomba d’acqua si abbatte su Napoli

L’arrivo di un forte temporale è stato preannunciato da diversi tuoni. Violente piogge hanno interessato l’intero territorio cittadino, provocando numerosi disagi. In alcune zone, quelle maggiormente soggette a problemi di questo tipo, si sono verificati allagamenti, anche a causa dei tombini fognari otturati. Come ad esempio sulla preferenziale di via Giordano Bruno, che collega piazza Sannazaro alla Riviera di Chiaia. Ma segnalazioni arrivano da diversi quartieri, in via Vittoria Colonna la strada si è trasformata in un fiume d’acqua.

Problemi anche per la viabilità veicolare che ha subito diversi rallentamenti. I temporali, secondo quanto riportato da Meteo.it, dovrebbero proseguire per l’intero pomeriggio, le piogge dovrebbero affievolirsi in serata. Contestualmente ai fenomeni temporaleschi, forti raffiche di vento si sono abbattute in città. Intanto scoppia l’ironia sui social per la mancata proclamazione dell’allerta meteo.

Previsioni per i prossimi giorni a Napoli

Il tempo dovrebbe migliorare in serata e restare stabile anche venerdì. Giornata che dovrebbe essere prevalentemente soleggiata con temperature massime che non supereranno i 28°. Secondo le previsioni dovremmo avere un clima sereno anche per il fine settimana. Contestualmente all’arrivo di questi forti temporali, assisteremo a un calo delle temperature minime che dai 20-21° scenderanno fino a 17°, regalandoci un’aria decisamente più fresca.

Immagini della bomba d’acqua a Napoli