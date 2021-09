0 Facebook Salerno, festa con ballerine brasiliane nel centro dell’Asl: sospesa la dirigente Festa con ballerine brasiliane nel centro dell'Asl di Salerno. Sospesa la dirigente. La polemica esplosa dopo la diffusione di un video sui social Cronaca 30 Settembre 2021 16:50 Di redazione 1'

Nessun distanziamento, poche mascherine e soprattutto le ballerine brasiliane. Il festino della discordia è andato in scena nel centro di salute mentale di Cava dé Tirreni, gestito dall’Asl di Salerno.

“Quel che accaduto è molto grave visto che questi luoghi sono stati spesso luoghi in cui si sono creati focolai del virus. Abbiamo portato la questione in Giunta Regionale affinché si interroghi l’ASL di Salerno sulla vicenda chiedendo di aprire un’indagine per ricostruire i fatti e capire se, oltre alla direttrice del centro, vi siano coinvolti altri dirigenti e funzionari contro i quali dovranno essere presi provvedimenti“, ha dichiarato il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

La bufera con ovvie polemiche è esplosa quando il video del party è stato condiviso sui social diventando virale sul web in poco tempo.

