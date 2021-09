0 Facebook A Pianura la sinergia pubblico-privato funziona, aperta la ‘Vigna didattica’ grazie all’impegno della 9 Municipalità e dell’azienda vinicola Radici Vive 891 Aperta la Vigna didattica a Pianura. L'azienda vinicola Radici vive 891 insieme alla Municipalità, hanno restituito un luogo ai cittadini Eventi 30 Settembre 2021 16:26 Di redazione 2'

I bambini sono arrivati con grande entusiasmo e un sorriso enorme stampato sul proprio volto. I genitori che li hanno accompagnati erano felici di vederli finalmente fuori le mura di casa e soprattutto in uno spazio aperto.

Questo ‘miracolo’, in tempi ancora di emergenza sanitaria, è avvenuto in via Nelson Mandela a Pianura. Nel quartiere dell’area Ovest di Napoli è stata inaugurata una ‘Vigna Didattica‘. Uno spazio dove è coltivata l’uva, la cui crescita e trasformazione in vino, è stata affidata proprio ai piccoli protagonisti della zona.

Aperta la Vigna didattica a Pianura

“È stata per noi una grande soddisfazione – ci ha spiegato l’Assessore all’ambiente della 9 Municipalità Tommaso Nugnes – Sottrarre al degrado e all’abbandono uno spazio come questo per donarlo alla comunità, è uno di quegli avvenimenti che ci rende orgogliosi. I bambini potranno scoprire cosa vuol dire vivere la natura, magari appassionarsi ad una professione e potranno fare tutto questo a casa loro“.

La contentezza è stata anche di chi ha rappresentato l’azienda vinicola affidataria di questo spazio. Vincenzo Varchetta, agronomo della ditta Radici Vive 891, ha affermato: “La realizzazione di questo progetto ha un significato importante: quando c’è la volontà, le cose si possono fare. Anche in città complesse come Napoli. Non è stato facile ma ce l’abbiamo fatta. Soprattutto, per quanto riguarda Pianura, ha funzionato la collaborazione tra pubblico e privato. Perché da soli si può fare poco ma uniti si vince sempre“.

