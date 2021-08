0 Facebook Costiera Amalfitana devastata dal maltempo, esonda fiume ad Atrani: forte bomba d’acqua News 27 Agosto 2021 09:38 Di redazione 1'

All’indomani della tempesta si contano i danni. Nella giornata di giovedì una violenta bomba d’acqua ha messo in ginocchio la Costiera Amalfitana. A causa delle forti piogge è esondato il fiume ad Atrani, trasformando le strade in cascate di fango e detriti.

Bomba d’acqua sulla Costiera Amalfitana

Immediati gli interventi dei Vigili del Fuoco, che con il maltempo ancora in corso, sono intervenuti per mettere in sicurezza le zone maggiormente colpite e in seguito hanno provveduto a liberare le strade dal fango, operazione a cui hanno partecipato anche molti cittadini. La pioggia si è fermata soltanto in serata, ma l’abbondante caduta d’acqua ha provocato diversi allagamenti. Molti i locali al piano terra sono stati raggiunti da acqua e fango. I detriti sono arrivati fino al mare. Uno dei comuni maggiormente colpiti sarebbe quello di Maiori.

Frane in Costiera Amalfitana

Diverse le frane sul territorio della Costiera Amalfitana, la più importante è stata quella nel comune di Ravello, per fortuna nessuno è rimasto ferito. Le immagini dei video condivisi in rete sono spaventose. La situazione appare essere rientrata, ma resta comunque alta l’allerta.