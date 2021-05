0 Facebook Cameriere del Castello delle Cerimonie pronto a partire, lo sfogo di Gaetano Davide: “Verso l’ignoto Spettacolo 3 Maggio 2021 18:06 Di redazione 2'

Tempo fa era diventato virale lo sfogo di Gaetano Davide, cameriere dell’hotel La Sonrisa, divenuto celebre nei programmi Il Boss delle Cerimonie e Il Castello delle Cerimonie. Protagonista, assieme alla famiglia Polese, del reality, ha sempre fatto molta simpatia al pubblico. Anche lui, come molti operatori che lavorano nel settore della ristorazione, è stato colpito dalla crisi dovuta alle chiusure prolungate a causa della pandemia.

Gaetano Davide ha trovato lavoro

Così aveva deciso di rendere pubblico un suo sfogo, in cui spiegava di non riuscire più ad andare avanti e di avere bisogno di un lavoro. Dopo qualche settimana il suo appello ha avuto l’esito desiderato e pare che Gaetano Davide abbia trovato lavoro e sia pronto a lasciare l’Italia per trasferirsi in Svizzera con la famiglia. Nella giornata di lunedì, l’ormai ex cameriere della Sonrisa, ha pubblicato un altro post in cui dice di essere pronto per questa nuova avventura.

Poi ha esortato tutti i padri di famiglia, che come lui hanno subito le conseguenze della crisi, a non lasciarsi andare e a non abbandonare la speranza: “Oggi è stata un esperienza importante per la mia vita, io sono un semplice uomo in mezzo a tanti, e come tanti mi sono sentito “costretto” dalla pandemia a lasciare le mie certezze per andare verso l’ignoto. Per me, per mia moglie e per i miei figli…

Se avessimo avuto alle spalle un paese stabile questo non sarebbe accaduto. Ma voglio dire a tutti i padri di famiglia :” Non arrendetevi !!!” Non ascoltate quella vocina che vi dice che è la fine, perché all’improvviso le cose cambiano e potreste incontrare un angelo, così come è accaduto a me..

Ringrazio @rai2 e @magallinobellino per l’opportunità datami e restiamo forti..

Grazie a tutti voi che continuate a sostenermi con i vostri messaggi”.

Il post di Gaetano Davide ha ricevuto molti commenti da parte di chi ha voluto augurargli buona fortuna.

