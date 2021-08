0 Facebook Quanto costa sposarsi al Castello delle Cerimonie, i prezzi della Sonrisa Spettacolo 6 Agosto 2021 19:42 Di redazione 2'

Lo conosciamo tutti per i matrimoni sfarzosi e per ogni tipo di gusto, ma quanto costa sposarsi al Castello delle Cerimonie – Hotel La Sonrisa? E’ una domanda che si pongono sicuramente i tanti telespettatori dell’omonimo programma tv, campione di ascolti su Real Time.

Quanto costa sposarsi al Castello delle Cerimonie

L’Hotel La Sonrisa, un tempo gestito da Don Antonio Polese, oggi è seguito dalla figlia, donna Imma e dal marito Matteo. Come due perfetti anfitrioni hanno preso le redini dell’azienda di famiglia e continuano a organizzare super feste, alcune delle quali sono riprese nel reality show che ha come scenario proprio il Castello delle Cerimonie. Location conosciuta per accontentare ogni desiderio di futuri sposi e qualsiasi tipologia di festeggiato. E forse è una delle cose che rende unico questo ristorante, andare in contro alle richieste, anche le più bizzarre, degli ospiti. Dalle colombe alle ballerine, nel grande salone se ne vedono di tutti i colori.

Quanto costa organizzare un matrimonio a La Sonrisa? I prezzi chiaramente variano a seconda delle richieste dei festeggiati, ma di base il menu si aggirerebbe tra gli 80 e i 120 euro a persona. A questa cifra, che rientrerebbe negli standard, si devono aggiungere tutti gli extra. Tra questi ci sono ovviamente gli spettacoli di cantanti neomelodici, le coreografie delle ballerine, così come aggiunte al menu. Spesso, infatti, capita che i futuri sposi desiderino la spaghettata finale, la porchetta o altro. Il motto di donna Imma e del marito è accontentare ogni festeggiato per un matrimonio o una festa da favola.